FINSTERWOLDE (ANP) - De politie heeft geen concrete tips en weet dus niet waar ze moet zoeken naar de uit Beerta vermiste kinderen en hun vader. Er wordt gezocht in de Groningse omgeving en bij de grens met Duitsland, maar "we weten allemaal hoe ver je kan komen met de actieradius van een auto", zegt een woordvoerder van het opsporingsteam. De auto van de vader is zaterdagmiddag volgens een tipgever voor het laatst op de A7 gezien, onbekend is in welke richting.