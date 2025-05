Knot over verlaging kredietrating VS: don't shoot the messenger

Klaas Knot ziet dat kredietbeoordelaars "wel degelijk" een vooruitkijkende blik hebben. De president van De Nederlandsche Bank (DNB) reageert daarmee op uitspraken van de Amerikaanse minister van Financiën over het verlagen van de kredietrating van de Verenigde Staten door beoordelaar Moody's. Scott Bessent stelde dat Moody's achter de feiten aanloopt.

"We zijn in Nederland ook onze triple-A een paar maanden kwijt geweest", blikt Knot terug op ruim tien jaar geleden. "Toen waren er in de Nederlandse politiek ook wel wat kritische opmerkingen over rating agencies. Het is altijd don't shoot the messenger, denk ik dan."

Moody's verlaagde de rating voor de VS met één stap van Aaa naar Aa1. In de afgelopen jaren raakten de VS al de hoogste rating kwijt bij kredietbureaus S&P en Fitch. Een lagere schuldrating kan het voor de Amerikaanse overheid duurder maken om geld te lenen. De verlaging van de kredietwaardigheid van de VS komt volgens de kredietbeoordelaar door zorgen over het begrotingstekort van de overheid, dat verder dreigt op te lopen door het plan van president Donald Trump voor meer belastingverlagingen.

Knot stelt dat in de verklaring voor de downgrade is opgenomen dat het toekomstige pad van het Amerikaanse begrotingsbeleid "onhoudbaar" is. "En dat is gewoon gebaseerd op de berekeningen van het Congressional Budget Office. Dat zijn de doorrekeningen voor de komende tijd", vervolgt de DNB-president. "Dus ik zou dat zelf niet achteruitkijkend willen noemen."