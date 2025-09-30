Politie wil structureel 350 miljoen euro per jaar extra

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse politie zegt jaarlijks structureel minstens 350 miljoen euro extra nodig te hebben om alle taken goed te kunnen uitvoeren. In een beleidsdocument, stelt de politie dinsdag dat het geld nodig is voor de strijd tegen criminaliteit. Zonder extra steun dreigt in 2030 een miljoenentekort, aldus de regioburgemeesters, het Openbaar Ministerie (OM) en de Centrale Ondernemingsraad (COR), die het position paper samen met de politie hebben geschreven.

"Onze mensen staan iedere dag klaar om Nederland veilig te houden. Dat kunnen we alleen doen als we de ruimte en middelen krijgen die daarvoor nodig zijn", aldus politiekorpschef Janny Knol. "Ik wil dat we met het geld dat er is het beste politiewerk leveren. Daar vraag ik aandacht voor. Het gaat niet om de politie zelf, maar om de veiligheid van iedereen in dit land."

De Nederlandse politie heeft momenteel een jaarlijks budget van ruim 8,1 miljard euro, staat op de website van de politie. De politie zegt zelf momenteel al "hele scherpe keuzes" te maken om het financiële tekort terug te dringen.