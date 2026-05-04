Politie zoekt drie verdachten voor bekladding Nationaal Monument

door anp
maandag, 04 mei 2026 om 11:17
AMSTERDAM (ANP) - De politie verdenkt drie mensen ervan betrokken te zijn bij de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Rond 04.30 uur is het monument besmeurd met een rode substantie. Schoonmaakploegen zijn al uren bezig de bekladding te verwijderen. Later op de dag wordt op de Dam de Nationale Herdenking gehouden.
De politie is op zoek naar drie verdachten die na de bekladding op de fiets richting de Nes zijn gevlucht. De drie droegen regenkleding en hadden een witte boodschappentas bij zich. De politie zoekt getuigen die rond 04.30 uur op de Dam waren.
