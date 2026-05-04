RIVM: belangrijk te weten om welke variant hantavirus het gaat

door anp
maandag, 04 mei 2026 om 11:16
DEN HAAG (ANP) - Het is volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) belangrijk om te achterhalen welk hantavirus precies is aangetroffen bij de opvarende van het cruiseschip bij Kaapverdië. Er bestaat een kans dat het gaat om een zeldzame variant die van mens op mens overdraagbaar is, zegt Chantal Reusken, viroloog en onderzoeker bij het RIVM.
Er bestaan twintig tot dertig verschillende soorten hantavirussen die mensen kunnen infecteren. Muizen en ratten kunnen de virussen bij zich dragen en mensen besmetten via speeksel, keutels of urine. De hantavirussen in Europa geven griepachtige verschijnselen en nier- of leverklachten.
Van één hantavirus, het Andesvirus, is bekend dat het in kleine clusters ook van mens op mens overdraagbaar is. Deze variant komt voor in Zuid-Amerika en geeft ernstigere klachten, zoals hart- en ademhalingsproblemen. Reusken: "Het is niet uit te sluiten dat het om deze variant gaat. Het cruiseschip is in Zuid-Amerika geweest en de beschrijving van de klachten past er ook bij."
