Toptennissers klagen in open brief over prijzengeld Roland Garros

PARIJS (ANP/BELGA) - Internationale toptennissers hebben in een open brief hun teleurstelling geuit over het prijzengeld van Roland Garros. De brief is onder anderen ondertekend door de nummers 1 van de wereld Aryna Sabalenka en Jannik Sinner.

In de brief, die verder onder anderen werd ondertekend door Novak Djokovic en Carlos Alcaraz, vragen de tennissers om een percentage van 22 procent van de opbrengst van een toernooi. Verder willen ze de oprichting van een fonds om pensioenen, gezondheidszorg en zwangerschapsverlof te financieren.

De organisatie van het grandslamtoernooi in de Franse hoofdstad maakte vorige maand bekend het prijzengeld voor dit jaar te verhogen. Die verhoging volgde na een eerdere oproep van spelers om een groter deel van de toernooiopbrengsten te krijgen.

Het totaalbedrag van het prijzengeld komt dit jaar uit op 61,7 miljoen euro, 5,4 miljoen meer dan een jaar eerder. Ondanks de verhoging blijft het prijzengeld achter bij de drie andere grandslamtoernooien zoals de Australian Open, waar de prijzenpot dit jaar een totaal van 111,5 miljoen euro bevatte.