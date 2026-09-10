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Politie zoekt extra bij scholen Overasselt na vondst vuurwapens

Samenleving
door anp
donderdag, 10 september 2026 om 11:28
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OVERASSELT (ANP) - De politie zoekt donderdag "extra" bij basisscholen in Overasselt en Heumen nadat de marechaussee woensdag vuurwapens vond in de buurt van een school in Overasselt. Een woordvoerder geeft daar geen precieze reden voor, maar meldt wel dat er geen signalen zijn dat er bij de scholen wapens liggen. Ook bij een buitenschoolse opvang in Overasselt wordt gezocht.
De politie en marechaussee doen onderzoek naar verdachten en bewijsmateriaal van het dodelijke geweld dat op 1 september plaatsvond in de Gelderse plaats. Een groep gewapende mannen trok door het dorp, een 51-jarige beveiliger werd doodgeschoten en twee agenten werden neergeschoten en raakten zwaargewond. In totaal zijn 35 mensen aangehouden.
Donderdag zoekt de politie ook in een maisveld waarin verdachten zich hadden verschanst. Het veld is net gehakseld en dat helpt volgens de politie "om zichtbaar te maken wat tot nu toe mogelijk onzichtbaar is gebleven".
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