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Suikerproducent Cosun rekent op kwart minder suikerbieten

Economie
door anp
donderdag, 10 september 2026 om 11:29
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DINTELOORD (ANP) - Suikerproducent Cosun houdt dit jaar rekening met ongeveer een kwart minder suikerbieten en daarmee ook minder suiker. De lagere opbrengst heeft te maken met de aanhoudende droogte waar boeren deze zomer mee te kampen hadden.
Door de droogte is de verwachting voor de suikeropbrengst verlaagd naar 14,0 ton suiker per hectare. Dat is 0,5 ton suiker lager dan de prognose van juli. Ook in andere belangrijke teeltgebieden in Europa, zoals Zuid-Duitsland en Frankrijk, staan de opbrengsten volgens Cosun onder druk.
Cosun werkt met bijna 8000 telers. Vanaf september tot en met januari worden miljoenen ton suikerbieten verwerkt in de suikerfabrieken in Dinteloord en Vierverlaten. Om de bieten meer groeitijd te geven, heeft Cosun besloten de campagne dit jaar eind september te starten.
Land- en tuinbouworganisatie LTO waarschuwde begin vorige maand al dat de suikerbietenteelt in Nederland bedreigd werd door de droogte en hitte. Ook graan en aardappelen hadden flink last van de weersomstandigheden.
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