Hypnotiserend: deze kleurrijke spin doet een verleidingsdans waar je u tegen zegt

Film,video, streaming
door Nina van der Linden
maandag, 29 december 2025 om 11:31
Een pauwspin is kleiner dan je vingernagel, maar zijn ego en dansmoves zijn gigantisch. Maratus speciosus, zoals hij officieel heet, is misschien wel het meest flamboyante dier op aarde. Niet door te brullen, te bijten of te imponeren met spierkracht, maar door een hypnotiserende verleidingsdans uit te voeren.
Tijdens de baltsdans klapt het mannetje zijn felgekleurde achterlijf omhoog, spreidt zijn poten als ware het een neonreclame en begint te trillen, zwaaien en hupsen. Alles om één ding duidelijk te maken: kijk mij eens genetisch superieur zijn. De kleuren zijn niet toevallig gekozen. Felle patronen en iriserende tinten werken als een soort biologisch Instagram-filter. Hoe opvallender, hoe groter de kans op succes.
Wie niet danst, die niet wint
Het vrouwtje kijkt toe. Onbewogen. Kritisch. Want dit is geen vrijblijvende auditie. Bevalt de dans niet, dan wordt het mannetje genegeerd, of erger: opgegeten. Ja, er staat veel op het spel bij deze romantische capriolen.
Wetenschappers zijn gefascineerd door de pauwspin, omdat zijn gedrag laat zien hoe ver seksuele selectie kan gaan. Het kost energie, het maakt hem zichtbaar voor roofdieren en toch doet hij het. Elke keer weer. Want wie niet danst, plant zich niet voort.
Bekijk hieronder zijn extravagante moves:

