Politieagenten gewond bij protest tegen Trump in Colombia

BOGOTA (ANP/AFP) - Vier politieagenten in de Colombiaanse hoofdstad Bogota zijn gewond geraakt nadat demonstranten buiten de Amerikaanse ambassade pijlen en explosieven afvuurden tijdens een protest tegen het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump.

"Criminelen, van wie sommigen gemaskerd waren, vielen de ambassade aan met brandbare voorwerpen, explosieven en pijlen", zei de burgemeester van Bogota, Carlos Fernando Galan. "Vier politieagenten raakten gewond aan hun gezicht, benen en armen."

Het ministerie van Defensie deelde beelden waarop een chaotische situatie buiten de ambassade te zien is. Een politieagent is te zien met een pijl in zijn arm.

De protestgroep, die zichzelf 'Congreso de los Pueblos' (Volkscongres) noemt, organiseerde de bijeenkomst buiten de ambassade om te protesteren tegen de rechtse agenda van Trump.