Vrouwen in minderheid op kieslijsten Tweede Kamer

Bij de komende Tweede Kamerverkiezingen zijn aanzienlijk meer mannen dan vrouwen verkiesbaar. Van de 1166 kandidaten is iets meer dan een derde vrouw. Dit blijkt uit een analyse van het ANP op basis van alle kieslijsten. Het aandeel vrouwen is licht gedaald sinds de vorige verkiezingen. Tien kandidaten identificeren zich als non-binair of genderqueer. Dit zijn mensen die zich niet identificeren als man of vrouw.

Volgens Stem op een Vrouw is het teleurstellend dat het aandeel vrouwen daalt. "Enkele partijen hebben bewust gekozen voor een gelijke verdeling, maar veel doen dat niet", zegt directeur Devika Partiman. Partijen met weinig vrouwen op de lijst zijn volgens haar vaak populair, terwijl kiezers dat niet altijd doorhebben.

Ook in de hoogste posities op de lijsten zijn mannen in de meerderheid, maar hun aandeel is naar verhouding kleiner. Op de eerste vijf plekken van alle kandidatenlijsten is 40 procent van de kandidaten vrouw, namelijk 53 van de 131.

PvdD en Groenlinks-PvdA meeste vrouwelijke kandidaten

Onder de partijen die nu al in de Tweede Kamer zitten, hebben de Partij voor de Dieren en GroenLinks-PvdA relatief de meeste vrouwelijke kandidaten. Bij beide partijen is iets meer dan de helft van de kandidaten vrouw. Bij D66 is precies de helft vrouw.

SGP stelt opnieuw geen enkele vrouw verkiesbaar. Daarna heeft onder de zittende partijen ook JA21 weinig vrouwen op de lijst, met 7 van de 46 kandidaten.

Jan is de vaakst voorkomende voornaam onder alle kandidaten en komt 21 keer voor. Ook de namen Peter en Henk komen vaak voor, respectievelijk 17 en 13 keer. Bij de vrouwen komt Inge met 6 keer het vaakst voor.