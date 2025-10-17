Politiebond: druk op politie is langzamerhand onverantwoord

DEN HAAG (ANP) - De druk op de politie door gewelddadige demonstraties neemt toe en agenten en ME'ers krijgen steeds meer te maken met "ongekend agressief en gepolariseerd" gedrag. Dat stelt voorzitter Nine Kooiman van de grootste politievakbond, de NPB. "We komen 850 miljoen euro tekort bij de politie, dit is langzamerhand onverantwoord."

Het aantal demonstraties neemt toe, ziet Kooiman. "Dat gebeurt aan beide kanten, zowel in de rechtse hoek als in het linkse domein, dat versterkt elkaar en we zien de spanningen toenemen. Dat betekent dat de inzet groter is en er meer ME-inzet nodig is."

De ME wordt daarbij geconfronteerd met grote agressie. "Kijk naar de beelden van dat busje op het Malieveld dat werd aangevallen", verwijst Kooiman naar de rellen in Den Haag in september. "Dan kom je voor de keuze: red je het nog of moet je je wapen trekken? Daarom is het zo belangrijk dat er voldoende mensen zijn om het te doen."

Ten koste van ander belangrijk politiewerk

Kooiman roept de politiek op met oplossingen te komen. "Het helpt niet als er vanuit de Tweede Kamer alleen polarisatie komt en geen oplossingen. We moeten inzetten op intel (informatie) en opsporing. Als we de extreme cellen kunnen opsporen en vervolgen, dan halen we die eruit en wordt demonstreren weer zoals het bedoeld is: je stem laten horen."

De politie erkent dat veel politiecapaciteit momenteel moet worden ingezet bij demonstraties. "Zo'n 95 procent van alle demonstraties verloopt rustig en zonder geweld. We geven prioriteit aan de overige 5 procent, al gaat dat wel ten koste van ander belangrijk politiewerk. Het zal niet zo snel ten koste gaan van de noodhulp, maar wel van bijvoorbeeld het werk in de wijk of de opsporing."