WFP: terugdringen hongersnood in Gaza gaat tijd kosten

GENÈVE (ANP/RTR/AFP) - Het gaat tijd kosten om de hongersnood in Gaza terug te dringen, zegt een woordvoerder van het Wereldvoedselprogramma (WFP). Gaza-stad blijft onbereikbaar en het aantal vrachtwagens dat het gebied ingaat is nog niet toereikend, aldus de VN-organisatie.

Sinds het ingaan van het staakt-het-vuren heeft het Wereldvoedselprogramma ongeveer 560 ton voedsel per dag naar Gaza gebracht, maar dat is nog veel minder dan wat er nodig is. Waar donderdag 57 vrachtwagens met voedsel het gebied in konden, wil de organisatie dat dit er tachtig tot honderd per dag worden.

Doordat grensovergangen in het noorden van Gaza zoals Zikim en Erez gesloten blijven, lukt het de VN-organisatie niet om voedsel uit te delen in Gaza-stad. Ook kunnen vrachtwagens het noorden van Gaza amper bereiken door de beschadigde en geblokkeerde wegen.

De grensovergang bij Rafah zou mogelijk zondag weer opengaan, maar Israël heeft gezegd dat die niet meer gebruikt mag worden voor noodhulp.