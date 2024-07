Politiebond: justitie-organisaties staan buitenspel bij tekorten

DEN HAAG (ANP) - Organisaties uit de veiligheidsketen mogen niet genoeg meepraten bij het aanpakken van personeelstekorten. Dat zegt Nine Kooiman, de voorzitter van politiebond NPB die ook namens drie andere vakbonden van de politie het woord voert. "Je zou met de hele keten moeten kijken waar de knelpunten zitten. Dat mis ik."

De klachten gaan met name over personeelstekorten bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), die over de gevangenissen gaat. Die tekorten zorgen ervoor dat veel veroordeelden hun straf nog niet kunnen uitzitten. Dat treft de moraal bij de politie, zegt Kooiman. "Je wil dat daders gestraft worden." De bondsvoorzitter is bang dat ook de bereidheid om aangifte te doen daalt.

Justitie denkt bij het aanpakken van de tekorten in "hokjes" zoals reclassering, boa's en de DJI, merkt Kooiman. "Je moet met elkaar kijken wat mogelijk is." Als voorbeeld stelt Kooiman voor om boa's op te leiden tot gevangenispersoneel, om hen vervolgens mogelijkheden te geven door te stromen naar de politie. Ze wil ook zoeken naar manieren om personeel dat eerder moest stoppen toen gevangenissen sloten weer terug te halen.

De DJI schreef in mei dat er vorig jaar continu ongeveer duizend vacatures openstonden. In totaal werken zo'n 15.800 mensen bij de dienst.