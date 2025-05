Politiebond wil plan ministers voor digitale veiligheid na hack

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse Politiebond (NPB) roept de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Defensie op om samen met een plan te komen om organisaties als de politie, maar ook defensie en ziekenhuizen, digitaal weerbaarder te maken. NPB-voorzitter Nine Kooiman doet deze oproep nadat bekend was geworden dat een onbekende Russische cybergroep achter de hack op de politie zat in september.

Bij de hack zijn de zakelijke contactgegevens van politiemedewerkers buitgemaakt. "Je moet met elkaar weerbaar zijn voor digitale aanvallen van dit soort actoren", aldus Kooiman. "Dat betekent dat je als overheid moet investeren om de politie digitaal weerbaar te maken. "

Ze roept de beide ministers op om zo snel mogelijk samen om tafel te gaan. "Dit is een werkelijkheid waar we ons als overheid tegen moeten bewapenen."