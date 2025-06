Politiecommandant kan stroomstoring nog niet linken aan NAVO-top

DEN HAAG (ANP) - Politiecommandant Willem Woelders kan nog niet zeggen of de brand en grote stroomstoring aan het spoor te maken hebben met de NAVO-top. De politie meldde eerder al rekening te houden met een misdrijf. "Er is brand geweest, er zijn mogelijk spullen gebruikt om dat te doen. Dus dat neigt naar opzet." Woelders zegt "nog geen enkele indicatie" te hebben dat er sprake is geweest van sabotage. "We zoeken breed naar waar die sporen op duiden."

De brand ontstond in de vroege ochtend aan de Overlandenweg in Amsterdam. Hierdoor is het treinverkeer van en naar Schiphol vanuit Utrecht en Amsterdam tot zeker 23.00 uur verstoord.

Woelders zegt nog niet te weten wie er achter de brand zit. "Dat wordt onderzocht."