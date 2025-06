ProRail moet 25 stroomkabels volledig vervangen na spoorbrand

DEN HAAG (ANP) - Bij de brand langs het spoor in Amsterdam zijn 25 stroomkabels over een lengte van 30 meter verbrand, meldt ProRail. Een van de kabels is een zogenoemde 3kV-kabel die essentieel is voor de energievoorziening van de trein. Alle kabels moeten volledig worden vervangen en vervolgens een voor een worden getest, aldus ProRail. De verwachting is dat het treinverkeer van en naar Schiphol vanuit Utrecht en Amsterdam tot zeker 23.00 uur dinsdagavond is verstoord.

Naast de essentiële stroomkabel zijn ook kabels voor de bediening van de seinen verbrand. ProRail heeft vijftien specialisten ingeschakeld die werken aan het herstel.

De stroomstoring ontstond dinsdagochtend rond 03.45 uur in de omgeving van de Oeverlandenweg, op een stuk spoor langs de A4. Een aannemer was om 04.40 uur ter plaatse en ontdekte de brand na inspectie. De brandweer was er om 05.00 uur en had de brand om 05.30 uur geblust, aldus ProRail. Tijdens het blussen werd de politie ingeschakeld.