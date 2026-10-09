Politiek schaart zich achter het Internationaal Strafhof

DEN HAAG (ANP) - Politieke partijen scharen zich achter het Internationaal Strafhof (ICC) waartegen de VS nieuwe sancties hebben aangekondigd. "Dit is het moment voor Europa om het internationaal recht voluit te verdedigen. Want oorlogsmisdadigers mogen nooit, nooit, nooit vrijuit gaan, ook niet onder Amerikaanse druk", reageert Jan Paternotte (D66).

Ook coalitiegenoot VVD staat achter het hof, schrijft Queeny Rajkowski op X. Ze voegt er wel een nuance aan toe. "Wat de @VVD betreft, wegen het economische en veiligheidsbelang van Nederland zwaar mee in hoe het kabinet op deze sancties reageert."

Kati Piri van de grootste oppositiepartij PRO spreekt van een "schandalige poging om het Internationaal Strafhof te slopen". Zij wil dat het kabinet aan de Europese Commissie vraagt om de antiboycotverordening, waarmee de sancties kunnen worden omzeild, te activeren.

Geert Wilders (PVV) wil dat Nederland uit het ICC stapt.

De Amerikaanse sancties worden over zes maanden van kracht. In de tussentijd proberen Nederland en andere leden van het hof tot een oplossing te komen met de VS.