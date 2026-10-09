ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meeste olieproductie in Golf van Mexico stilgelegd om orkaan

Economie
door anp
anp091026193 1
Volg ons op Google Nieuws
NEW ORLEANS (ANP) - Het grootste deel van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd vanwege de orkaan Isaias en veel boorplatforms zijn geëvacueerd. Volgens overheidsbureau Marine Minerals Administration is 1,5 miljoen vaten aan dagelijkse productie stilgelegd, oftewel bijna 72 procent van de totale productie in het gebied.
Daarnaast is ook 59 procent van de aardgasproductie in de Golf van Mexico stilgelegd. Oliemaatschappijen, waaronder Chevron en Shell, hebben uit voorzorg platforms ontruimd. In totaal is het personeel van 129 van de 371 bemande platforms in de Golf van Mexico geëvacueerd, aldus het bureau. Zodra de orkaan is gepasseerd, worden faciliteiten geïnspecteerd. Als er geen schade is wordt de productie onmiddellijk weer opgestart.
Isaias komt naar verwachting vannacht of zaterdagochtend vroeg lokale tijd aan land in het zuiden van de Verenigde Staten. Er zijn waarschuwingen voor zware regenval en overstromingen.
loading

POPULAIR NIEUWS

download (1)

Wat verdient een Uber-chauffeur? Dit blijft er echt over

woonkamer_thermostaat_plaid_AI

We verwarmden alleen de woonkamer — dit scheelde het op de energierekening

Scherm­afbeelding 2026-10-09 om 15.57.57

Een maand overwinteren in Spanje: de huurprijs vertelt maar het halve verhaal

michelin-restaurant-meest-goedkoop-nederland-sterrenrestaurant

Voor €39 eten als een vorst? Dit zijn de 10 goedkoopste Michelin-restaurants in Nederland

254230391_m

Diëtist legt uit: zo krijg je met voeding je cholesterol en bloeddruk omlaag

shutterstock_2833851525

Maar 30 dagen per jaar in je vakantiehuis? Dit kan het je in 2027 per dag koste

Loading