Meeste olieproductie in Golf van Mexico stilgelegd om orkaan

NEW ORLEANS (ANP) - Het grootste deel van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd vanwege de orkaan Isaias en veel boorplatforms zijn geëvacueerd. Volgens overheidsbureau Marine Minerals Administration is 1,5 miljoen vaten aan dagelijkse productie stilgelegd, oftewel bijna 72 procent van de totale productie in het gebied.

Daarnaast is ook 59 procent van de aardgasproductie in de Golf van Mexico stilgelegd. Oliemaatschappijen, waaronder Chevron en Shell, hebben uit voorzorg platforms ontruimd. In totaal is het personeel van 129 van de 371 bemande platforms in de Golf van Mexico geëvacueerd, aldus het bureau. Zodra de orkaan is gepasseerd, worden faciliteiten geïnspecteerd. Als er geen schade is wordt de productie onmiddellijk weer opgestart.

Isaias komt naar verwachting vannacht of zaterdagochtend vroeg lokale tijd aan land in het zuiden van de Verenigde Staten. Er zijn waarschuwingen voor zware regenval en overstromingen.