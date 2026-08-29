Politieke ophef in Italië om opzijgezette populaire presentator

ROME (ANP/RTR) - De aftocht van een populaire tv-presentator bij Italië's publieke omroep RAI leidt tot beroering in de politiek. Oppositiepartijen veroordelen het gedwongen vertrek van Sigfrido Ranucci en bestempelen het als een aanval op de persvrijheid, terwijl regeringspartijen met instemming reageren.

Ranucci presenteerde het onafhankelijke onderzoeksprogramma Report, dat regelmatig kritische items uitzond over de regering-Meloni. In oktober werd een bomaanslag bij Ranucci's huis gepleegd, wat hem brede politieke steun opleverde. Dat veranderde toen een zakenman en bekende van de tv-persoonlijkheid toegaf opdracht voor de bomaanslag te hebben gegeven, hoewel er geen aanwijzingen zijn dat Ranucci van de aanslag wist.

"Ik zal niet langer Report presenteren, maar de belangrijkste strijd van mijn leven voeren: het gevecht om persvrijheid", verklaarde Ranucci. RAI laat weten hem andere functies te hebben aangeboden binnen de omroep en zegt de onderzoekstak juist te willen versterken.