Nederlandse achten probleemloos door series bij WK roeien

AMSTELVEEN (ANP) - Op de WK roeien in eigen land zijn de Nederlandse achten zaterdag probleemloos door de series gekomen. De vrouwen plaatsten zich met de derde tijd van het veld voor de finale van zondag. De mannen voeren de vierde tijd, en mogen zich zondagochtend melden voor de halve finale. Beide Nederlandse boten zijn regerend wereldkampioen.

De kwalificaties van de achten werden zaterdag vanwege de weersomstandigheden, die tot oneerlijke wedstrijden zouden kunnen leiden, gevaren in een time trial-format. In plaats van in heats met meerdere boten naast elkaar, moesten de achten een voor een de 2 kilometer van de Bosbaan in het Amsterdamse Bos afleggen.

De Nederlandse vrouwenacht deed dat met 6.07,11 minuten in de derde tijd. De Verenigde Staten (6.01,63) en Roemenië (6.03,41) waren sneller.

Simon van Dorp

Niet veel later noteerden de Nederlandse mannenacht met 5.30,53 minuten de vierde tijd. De achten van Groot-Brittannië (5.29,90), de Verenigde Staten (5.29,99) en Australië (5.30,19) bleven Nederland voor.

Simon van Dorp en Roos de Jong plaatsten zich zaterdag in de snelste tijd voor de halve finales in de gemengde dubbeltwee, een niet-olympisch nummer. Vrijdag werd Van Dorp met Melvin Twellaar wereldkampioen in de dubbeltwee. De Jong was met Benthe Boonstra goed voor zilver op dat nummer. De halve finales en de finale volgen op zondag.

Zondag is de laatste dag van de WK roeien op de Bosbaan. De dag begint om 10.05 uur met de halve finales van de achten bij de mannen. De finale is om 13.38 uur. Kort daarop (13.52 uur) volgt de finale van de skiff bij de vrouwen met Karolien Florijn. Wat Nederlandse deelname aan olympische nummers betreft, wordt het toernooi afgesloten met de finale van de vrouwenacht om 14.07 uur.