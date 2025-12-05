ECONOMIE
Politieke partijen in België willen boycot songfestival

Samenleving
door anp
vrijdag, 05 december 2025 om 13:14
BRUSSEL (ANP/BELGA) - Politieke partijen in België hebben de Franstalige omroep RTBF opgeroepen tot een boycot van het Eurovisie Songfestival. Ecolo, PS en PTB-PVDA vinden dat België zich moet terugtrekken. In België wordt het festival om en om door de Vlaamse VRT en RTBF uitgezonden en in 2026 is RTBF aan de beurt. De Franstalige omroep heeft laten weten in de komende dagen een standpunt in te nemen.
Parlementslid Nabil Boukili van PTB-PVDA vindt het EBU-besluit om Israël toe te laten tot het evenement "getuigen van grenzeloze hypocrisie". "Ons land heeft maar één optie: net als Nederland, Spanje, Slovenië en Ierland moeten we ons terugtrekken uit het Eurovisie Songfestival." Ook Bénédicte Linard van Ecolo roept RTBF op het voorbeeld van landen als Spanje en Nederland te volgen.
Martin Casier van de PS noemt het besluit van de EBU "onacceptabel" en ook hij roept België op zich terug te trekken van het Eurovisie Songfestival. Volgens VRT Nieuws klonk donderdagavond bij Vlaamse partijen als Groen en CD&V eenzelfde oproep.
