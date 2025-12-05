ECONOMIE
Drie twintigers slachtoffers fatale ongeluk na achtervolging Den Haag

Samenleving
door anp
vrijdag, 05 december 2025 om 13:09
bijgewerkt om vrijdag, 05 december 2025 om 13:23
anp051225121 1
Het Openbaar Ministerie heeft de identiteit van de vier inzittenden van het fatale ongeluk na een korte politieachtervolging donderdag in Den Haag bekendgemaakt. Allen komen uit Den Haag. De bestuurder was een 24-jarige man, hij overleed. Ook overleden twee vrouwen van 21 en 20 jaar. Een 21-jarige vrouw raakte gewond.
De politie wilde donderdag rond 04.40 uur de auto controleren, omdat agenten het rijgedrag opvallend vonden. Ze gaven een stopteken, maar de chauffeur ging er vandoor. Er volgde een korte achtervolging. Op de Bezuidenhoutseweg verloor de chauffeur de macht over het stuur, waarna hij tegen een boom kwam en de auto in brand vloog, aldus het OM.
De Rijksrecherche doet onderzoek naar het handelen van de politie. Dat gebeurt altijd als iemand zwaargewond raakt of overlijdt bij politieoptreden.
