Politievrouw ontslagen om beramen moordplan op partner

ROTTERDAM (ANP) - De Rotterdamse politie heeft een medewerkster uit Gorinchem oneervol ontslagen omdat ze wordt verdacht van het beramen van een moord op haar 57-jarige ex-partner. Het plan ging uiteindelijk niet door.

De politievrouw werd vorig jaar aangehouden. Er zijn in deze zaak al enkele voorbereidende rechtszittingen geweest.

Het motief is volgens het OM een "vechtscheiding". Van E. zou bij de plannen ook enkele anderen, onder wie haar minderjarige zoon, hebben betrokken. Een toen 19-jarige kennis van de vrouw had de man moeten doodschieten. Van E. ontkent schuld en beweert dat ze er is ingeluisd door de andere verdachten.

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak staat gepland voor medio september dit jaar. Van E. mag de zaak onder strikte voorwaarden, waaronder een gebiedsverbod, in vrijheid afwachten.