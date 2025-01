Meta en Tesla omhoog op positief Wall Street, Microsoft daalt

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse beurzen zijn donderdag met winst geopend, gesteund door meevallende kwartaalrapporten van onder andere Facebook-moederbedrijf Meta Platforms en autofabrikant Tesla. Meta maakte een beter dan verwachte omzet bekend over het afgelopen kwartaal en werd daarvoor beloond met een 2 procent hogere koers. Tesla klom bijna 5 procent. Het bedrijf van Elon Musk zegt op koers te liggen om in de eerste helft van dit jaar nieuwe, goedkopere elektrische modellen uit te brengen. Hoewel de vooruitzichten positief zijn, waren de kwartaalcijfers van Tesla beneden verwachting.

Microsoft presenteerde eveneens zijn resultaten, maar die vielen minder in de smaak bij beleggers. Het aandeel van het softwarebedrijf ging kort na de opening 6 procent omlaag. Microsoft zag de groei van zijn clouddivisie vertragen in het laatste kwartaal van vorig jaar. Dat is een tegenslag voor het Amerikaanse technologie- en softwareconcern dat miljarden heeft geïnvesteerd in producten op het gebied van kunstmatige intelligentie.

De Dow-Jonesindex stond kort na de opening 0,1 procent hoger op 44.745 punten. De breder samengestelde S&P 500 won 0,3 procent op 6057 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verbeterde 0,2 procent tot 19.677 punten. Woensdag gingen de aandelenbeurzen in New York omlaag na het besluit van de Amerikaanse centralebankkoepel Federal Reserve om de rente onveranderd te laten, na de verlagingen vorig jaar.