Steeds meer mensen kiezen bewust voor een leven zonder kinderen: 4 factoren die een rol spelen

Liefde, relaties, geluk
door Nina van der Linden
donderdag, 11 september 2025 om 12:07
Kinderen krijgen, het was lange tijd vanzelfsprekend. Vorige generaties dachten er nauwelijks over na. Maar dat is veranderd. Millennials zijn steeds vaker bewust kinderloos.
Volgens onderzoek van Pew Research Center zegt de meerderheid van de kinderloze volwassenen simpelweg dat ze “geen kinderen willen". Veel mensen hechten meer waarde aan vrijheid, reizen of carrière dan aan het stichten van een gezin. Succes wordt steeds vaker gedefinieerd op eigen voorwaarden in plaats van volgens de klassieke route van trouwen en kinderen krijgen.
Ook traditionele genderrollen veranderen. Waar vooral vrouwen vroeger vrijwel automatisch moeder moesten worden, ligt dat nu anders. Vrouwen en mannen noemen vergelijkbare redenen om af te zien van het ouderschap. De druk om in dat patroon mee te gaan neemt af, al krijgen vooral vrouwen nog regelmatig met oordeel of onbegrip te maken.
De keuze om geen kinderen te krijgen is vaak ook een kwestie van welzijn. Open gesprekken over mentale gezondheid hebben ervoor gezorgd dat meer mensen kritisch kijken naar hun eigen emotionele draagkracht. Voor sommigen betekent kinderloos blijven dat ze bewust afstand nemen van een traumatische jeugd of patronen die ze niet willen doorgeven.
Onderzoek laat bovendien zien dat volwassenen zonder kinderen even tevreden zijn met hun leven als wie wel vader of moeder is. Geluk en vervulling blijken dus niet automatisch samen te hangen met ouderschap.
Geld en politiek
Een gezin stichten is bovendien duurder dan ooit. Wonen, kinderopvang, zorg, onderwijs, de kosten rijzen de pan uit. Voor veel mensen weegt die financiële druk zwaar mee in de beslissing. Zonder kinderen is er meer ruimte om te sparen, hobby’s te hebben en te genieten van het leven.
Ook media spelen een rol. Televisieseries als Friends, Seinfeld en Sex and the City lieten zien dat je ook zonder kinderen een leuk en vol leven kunt leiden. Tegenwoordig zetten sociale media dat beeld verder kracht bij, met steeds meer voorbeelden van volwassenen die bewust kinderloos zijn en daar openlijk over praten.
Bron: Psychology Today

