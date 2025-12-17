ECONOMIE
VK gaat miljarden van Russische miljardair naar Oekraïne sturen

Samenleving
door anp
woensdag, 17 december 2025 om 14:09
anp171225131 1
LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Het Verenigd Koninkrijk gaat de Russische miljardair Roman Abramovitsj dwingen 2,5 miljard pond (zo'n 2,8 miljard euro) over te maken naar humanitaire doelen in Oekraïne, meldt de Britse regering. Het geld komt van de verkoop van voetbalclub Chelsea in 2022. Sindsdien staat het vast op een Britse bankrekening.
Premier Keir Starmer heeft een vergunning verleend die de overdracht van het geld mogelijk maakt. Als Abramovitsj het geld niet vrijwillig aan humanitaire doelen in Oekraïne schenkt, gaat het VK hem voor de rechter dagen om de fondsen vrij te geven "zodat elke cent terechtkomt bij degenen wier levens zijn verwoest door Poetins illegale oorlog", zegt Starmer in een verklaring.
Abramovitsj kreeg in 2022 toestemming om Chelsea te verkopen, op voorwaarde dat de opbrengst zou gaan naar ondersteuning van de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Het lukt sindsdien niet tot een akkoord te komen met de Russische miljardair over het uitgeven van het geld.
