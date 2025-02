Poolse oud-premier aangeklaagd om plannen coronaverkiezingen

WARSCHAU (ANP/AFP) - De Poolse oud-premier Mateusz Morawiecki is aangeklaagd omdat hij in mei 2020 probeerde om verkiezingen te organiseren. Hij wilde vanwege de coronapandemie dat alle Polen per post hun stem zouden uitbrengen, maar volgens de aanklagers is de conservatieve premier daarbij zijn bevoegdheid te buiten gegaan.

Morawiecki kreeg toen al veel kritiek op het plan, maar drukte zijn plannen door. Uiteindelijk gingen de presidentsverkiezingen toch niet door, omdat het juridisch niet houdbaar bleek. Een ruime maand later vond de stembusgang toch plaats, deels per post en deels gewoon met stembureaus.

De oud-premier is nu aangeklaagd voor "overschrijding van zijn bevoegdheden en niet-nakoming van zijn officiële verplichtingen". De voorbereidingen van de verkiezingen die niet doorgingen zouden ongeveer 76,5 miljoen zloty (18 miljoen euro) hebben gekost.

Morawiecki werd eind 2023 opgevolgd door de pro-Europese Donald Tusk. Hij heeft destijds gezegd zijn voorgangers verantwoordelijk te willen houden voor machtsmisbruik.