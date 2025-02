Schippers: Bol doet 'verstandig stapje terug' op EK indoor

APELDOORN (ANP) - Femke Bol heeft een verstandig besluit genomen om op de komende EK indooratletiek in Apeldoorn alleen mee te doen op de 4x400 meter estafette. Dat zei toernooidirecteur Dafne Schippers bij de teampresentatie op sportcentrum Papendal.

"Ik denk dat ze ergens ook wel baalt, want ik weet zeker dat ze het heel leuk had gevonden om individueel voor eigen publiek te lopen, maar ze heeft het vast goed doordacht", zei de voormalige topsprintster over Bol, die wereldkampioene indoor is op de 400 meter en het wereldrecord bezit. "Ze heeft vorig jaar een lang en zwaar seizoen gehad met onder meer de EK atletiek en de Olympische Spelen, dan is het misschien wel goed om een stapje terug te doen."

Schippers heeft geen rol gehad bij het besluit, zei ze. "Ik heb alleen maar gezegd dat ze haar eigen weg moet kiezen. Ik wil graag dat ze een lange carrière heeft. Zelf heb ik nooit een toernooi overgeslagen. Ik heb daar geen spijt van, maar misschien was het voor mij ook verstandig geweest af en toe een stapje terug te doen."

De 32-jarige Schippers zette in het najaar van 2023 een punt achter haar imposante atletiekcarrière. De Utrechtse veroverde twee keer de wereldtitel op de 200 meter en won bij de Olympische Spelen van 2016 in Rio het zilver op de 200 meter. Ze won ook vijf Europese titels outdoor. Door aanhoudende rugklachten besloot ze te stoppen met topsport. "Ik sport nog elke dag, veel padel, maar ik ben nog altijd niet pijnvrij."