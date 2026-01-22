Poolse premier Tusk: Oekraïne moet weer prioriteit EU worden

BRUSSEL (ANP) - Oekraïne moet weer de belangrijkste prioriteit worden, zei de Poolse premier Donald Tusk. "Dit is een cruciale kwestie voor de veiligheid van Europa", zei Tusk bij aankomst in Brussel voor de ingelaste EU-top met regeringsleiders. "Het mag niet zo zijn dat Oekraïne, door zowel noodzakelijke als onnodige afleidingen en emoties, naar de achtergrond is verdwenen."

"Ik zal mijn best doen om onze partners ervan te overtuigen terug te keren naar de juiste geopolitieke positie en onze gezamenlijke activiteiten", zei Tusk.

De Poolse premier vindt dat er geen reden is voor "overmatig optimisme" nu er woensdag afspraken over Groenland zijn gemaakt met de Amerikaanse president Donald Trump. Hij is opgelucht dat de spanningen rond de extra importheffingen zijn afgenomen en dat de situatie met Groenland enigszins is gekalmeerd, "maar er liggen nog serieuze uitdagingen in het verschiet".

Mobiliseren

"Kruiperigheid, concessies en het tonen van zwakte zijn geen effectieve methoden", zo heeft Tusk zijn EU-collega's de afgelopen periode voorgehouden. "Partners respecteren ons dan niet, om nog maar te zwijgen van onze tegenstanders. Het is dus goed dat de Unie zich mobiliseert en meer vertrouwen krijgt in haar eigen kunnen."

Dit moet niet als anti-Amerikaans worden opgevat, benadrukte Tusk. "De EU maakt misschien wel de ernstigste crisis door in jaren, maar het vergt geduld en innerlijke rust om deze maanden door te komen." De trans-Atlantische relatie is te belangrijk om die overboord te gooien, benadrukte de Poolse premier.

De sleutel tot trans-Atlantische samenwerking en veiligheid voor zowel Europa als de VS is vertrouwen en niet dwang, voegde hij eraan toe.