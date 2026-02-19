Vijf landen zeggen troepen toe voor veiligheidsmacht Gaza

WASHINGTON (ANP/RTR) - Tot nu toe hebben vijf landen toegezegd om met troepen mee te doen aan de internationale veiligheidsmacht in Gaza. Dat kondigde de Amerikaanse bevelhebber van die macht aan bij de eerste bijeenkomst van de Vredesraad, die de Amerikaanse president Donald Trump oprichtte om toe te zien op het staakt-het-vuren in Gaza. Het zou gaan om Indonesië, Marokko, Kazachstan, Kosovo en Albanië.

De Amerikaanse generaal-majoor Jasper Jeffers zei "ongelooflijk blij" te zijn met de bijdragen uit die landen. Ook meldde hij dat Egypte en Jordanië hebben aangeboden om de politie in Gaza te trainen. Italië zei eerder daar ook toe bereid te zijn.

Volgens Jeffers zal de veiligheidsmacht (ISF) eerst in het zuiden van de Gazastrook actief zijn. Van daaruit zullen de troepen zich sector voor sector verspreiden naar de rest van het Palestijnse gebied, dat door twee jaar Israëlische aanvallen grotendeels in puin ligt.

Het plan is om op de lange termijn 20.000 militairen naar Gaza te sturen om 12.000 Palestijnse politieagenten te trainen. Indonesië zegde eerder 8000 militairen toe.