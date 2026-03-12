Poolse president spreekt veto uit over toegang EU-defensieplan

WARSCHAU (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De Poolse president Karol Nawrocki zegt zijn veto uit te spreken over wetgeving die zijn land toegang moet geven tot een EU-programma dat de Europese defensie-industrie moet versterken.

Dat zogenoemde SAFE-programma stelt lidstaten in staat tegen lage rentes langlopende leningen af te sluiten om defensieprojecten van de grond te krijgen met andere lidstaten. Nawrocki zei daarover in een televisietoespraak "nooit wetgeving te zullen ondertekenen die onze veiligheid, onafhankelijkheid en economische of militaire veiligheid ondermijnt". Volgens Nawrocki schaadt het programma juist de banden die hij wenst te onderhouden met de VS.

Een veto doorkruist plannen van premier Donald Tusk en diens regering, die juist aansturen op het verstevigen van de Europese samenwerking. Zo zoekt Tusks regering onder meer actief defensieve samenwerking met partijen als Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Scandinavische landen.

De Poolse regering komt vrijdag voor spoedberaad bijeen.