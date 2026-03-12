ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Poolse president spreekt veto uit over toegang EU-defensieplan

Samenleving
door anp
donderdag, 12 maart 2026 om 23:03
anp120326197 1
WARSCHAU (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De Poolse president Karol Nawrocki zegt zijn veto uit te spreken over wetgeving die zijn land toegang moet geven tot een EU-programma dat de Europese defensie-industrie moet versterken.
Dat zogenoemde SAFE-programma stelt lidstaten in staat tegen lage rentes langlopende leningen af te sluiten om defensieprojecten van de grond te krijgen met andere lidstaten. Nawrocki zei daarover in een televisietoespraak "nooit wetgeving te zullen ondertekenen die onze veiligheid, onafhankelijkheid en economische of militaire veiligheid ondermijnt". Volgens Nawrocki schaadt het programma juist de banden die hij wenst te onderhouden met de VS.
Een veto doorkruist plannen van premier Donald Tusk en diens regering, die juist aansturen op het verstevigen van de Europese samenwerking. Zo zoekt Tusks regering onder meer actief defensieve samenwerking met partijen als Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Scandinavische landen.
De Poolse regering komt vrijdag voor spoedberaad bijeen.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (5)

NYT: Hoe Trump en zijn adviseurs zich lelijk vergisten

7b85806c3cc47c13c329040a9be7d708,bf730491

Beelden van ordinaire TV-datingshow zetten Noorse kroonprinses Mette-Marit opnieuw in een pijnlijk daglicht

ANP-553078668

Zien: Jake Paul met klotsende oksels op podium bij Trump. Gaat Jutta's verloofde de politiek in?

GY1YGSsCvn4IwivkNTwdceFGL1aQwUc90xpzWOci

Toren in Dubai en drie schepen in brand door Iraanse drones

image

Wat is fascisme: de bingokaart om zelf bij te houden

IRANs_0

Olie weer boven de $100 want Iran blijkt op geen stukken na verslagen

Loading