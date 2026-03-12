Schutter dood gevonden na incident synagoge Michigan

WEST BLOOMFIELD (ANP) - De man die met zijn auto op een synagoge in Michigan inreed, is overleden. Dat bevestigt sheriff Michael Bouchard aan CNN. De politie meldde dat er sprake was van een situatie met een actieve schutter. De verdachte zou na de botsing de Temple Israel-synagoge zijn binnengelopen, waarna er werd geschoten door de beveiliging.

Een van de bewakers is naar het ziekenhuis gebracht, nadat hij door de auto was geraakt. In het complex bevinden zich ook een school en een voorschoolse opvang. Er raakten geen kinderen of andere personeelsleden gewond.

CNN meldt dat hulpverleners een grote hoeveelheid explosieven vonden in de auto van de schutter. Scholen in de omgeving zijn geëvacueerd.

FBI

De procureur-generaal van Michigan, Dana Nessel, schrijft in een verklaring dat antisemitisme geen plaats heeft in Michigan. "Juist in deze tijden is het belangrijker dan ooit dat we samenwerken, onze buren steunen en haat bestrijden waar die zich ook voordoet."

President Donald Trump noemde het voorval in Michigan tijdens een evenement in het Witte Huis "een verschrikkelijk iets". Hij voegde eraan toe dat het incident "tot op de bodem" wordt uitgezocht. De FBI was ter plaatse bij de Temple Israel-synagoge, meldde de directeur van die dienst Kash Patel eerder al op X.