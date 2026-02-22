Populaire skigebieden Lech en Zürs weer bereikbaar na lawine

LECH (ANP) - De populaire skigebieden Lech en Zürs zijn weer bereikbaar voor automobilisten, meldt de Oostenrijkse nieuwszender ORF. De Arlbergpas was sinds zaterdagmiddag afgesloten na een lawine, hierdoor konden mensen het gebied tijdelijk niet in of uit. De regio is erg populair onder Nederlandse wintersporters.

De burgemeester van Lech liet zaterdag weten dat veel wintersporters het dorp nog net op tijd hebben kunnen verlaten. Het was een van de drukste dagen van het jaar, veel wintersporters kwamen ofwel net aan in het gebied of vertrokken weer na hun vakantie.

Autoriteiten waarschuwen dat het lawinegevaar in Oostenrijk hoog blijft. Zaterdag kwamen er twee mensen om het leven en afgelopen vrijdag vielen vijf doden door lawines na hevige sneeuwval.