ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Populaire skigebieden Lech en Zürs weer bereikbaar na lawine

Samenleving
door anp
zondag, 22 februari 2026 om 10:11
anp220226062 1
LECH (ANP) - De populaire skigebieden Lech en Zürs zijn weer bereikbaar voor automobilisten, meldt de Oostenrijkse nieuwszender ORF. De Arlbergpas was sinds zaterdagmiddag afgesloten na een lawine, hierdoor konden mensen het gebied tijdelijk niet in of uit. De regio is erg populair onder Nederlandse wintersporters.
De burgemeester van Lech liet zaterdag weten dat veel wintersporters het dorp nog net op tijd hebben kunnen verlaten. Het was een van de drukste dagen van het jaar, veel wintersporters kwamen ofwel net aan in het gebied of vertrokken weer na hun vakantie.
Autoriteiten waarschuwen dat het lawinegevaar in Oostenrijk hoog blijft. Zaterdag kwamen er twee mensen om het leven en afgelopen vrijdag vielen vijf doden door lawines na hevige sneeuwval.
loading

POPULAIR NIEUWS

103457411 m normal none

Hoe ongezond is drop? En hoeveel kan je per dag veilig eten?

ANP-319777996

Stier doorboort hart van Spanjaard (71) op Valentijnsdag

generated-image

19 snacks die je bloeddruk op natuurlijke wijze kunnen helpen verlagen

179377721_m

Goed nieuws: Trump dreigt EU uit Amerikaanse wapenmarkt te zetten

149578434_m

5 tekenen dat je emotioneel beschadigd bent

106572685-15581065-image-a-12_1771712252070

Bom onder Royals: 'Charles wist sinds 2019 van Andrews wangedrag'

Loading