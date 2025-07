Populatie grijze zeehonden in Waddenzee blijft groeien

WAGENINGEN (ANP) - Het aantal grijze zeehonden in de Waddenzee blijft groeien. Afgelopen winter werden meer dan 3000 pups en ruim 12.000 volwassen dieren geteld, blijkt uit internationaal onderzoek waaraan ook Wageningen Marine Research deelnam.

Daarmee wordt een langere trend bevestigd. De afgelopen vijf jaar was een gemiddelde jaarlijkse toename van 12 procent in het aantal pups en 10 procent in het aantal ruiende dieren. Als zeehonden hun vacht verliezen liggen ze meestal op het droge en zijn ze makkelijker te registreren.

Veruit de meeste volwassen zeehonden - 70 procent, ruim 8600 dieren - werden in het Nederlandse deel van de Waddenzee geteld. Dat is een groei van 10 procent. Ook het aantal pups groeide fors tot 1640 exemplaren.

De grijze zeehond is een beschermde soort volgens de Europese Habitatrichtlijn.