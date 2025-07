Eerste tropennacht van het jaar gemeten in het zuidwesten

HOUTEN (ANP) - De eerste regionale tropennacht van dit jaar is gemeten, meldt Weeronline. Bij de weerstations Vlissingen en Hoek van Holland kwam de temperatuur in de nacht van dinsdag op woensdag niet onder de 20 graden. Het is de eerste tropennacht sinds 13 augustus 2024.

Om officieel van een tropennacht te spreken moet de temperatuur minimaal een etmaal boven de 20 graden blijven. Bij de weerstations in het zuidwesten van het land was het op de koudste momenten 20 tot 21,1 graden.

Op meerdere plekken bleef de temperatuur afgelopen nacht boven de 20 graden, maar omdat het in de loop van de dag afkoelt, wordt er niet opnieuw een tropische nacht verwacht op woensdag.

Het laatste jaar zonder regionale tropennacht was in 2011, sindsdien komen ze jaarlijks voor. In De Bilt is een tropennacht vrij uitzonderlijk, de laatste keer was in 2020.