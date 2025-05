PowNed vrijuit in zaak rond stiekeme opnames Onno Hoes

AMSTERDAM (ANP) - De rechtbank Amsterdam heeft woensdag besloten omroep PowNed vrijuit te laten in de strafzaak rond heimelijke opnames van voormalig burgemeester van Maastricht Onno Hoes. Het Openbaar Ministerie had daar ook om gevraagd tijdens de behandeling van de zaak. Volgens het OM had PowNed "een bijdrage geleverd aan het maatschappelijk debat" en "een misstand aan de kaak gesteld". De rechtbank vindt de verdenkingen grotendeels niet bewezen en verklaart het OM verder niet ontvankelijk in de vervolging.

Hoes deed in 2014 aangifte na een uitzending van PowNews, waarin stiekem gemaakte opnames werden getoond van ontmoetingen tussen Hoes (toen nog burgemeester van Maastricht) en een 20-jarige student. Hoes maakte seksueel getinte toespelingen. De student ging in januari al vrijuit, conform de wens van het OM.

Eerder verloor Hoes al een civiele zaak over dezelfde kwestie, in hoger beroep.