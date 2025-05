De Jong en Griekspoor spelen donderdagmiddag op Roland Garros

PARIJS (ANP) - De partijen van Jesper de Jong en Tallon Griekspoor in de tweede ronde van Roland Garros staan op donderdag in de loop van de middag gepland. De Jong speelt tegen de Duitser Alexander Zverev de tweede partij van de dag op Court Simonne-Mathieu. Griekspoor komt tijdens de derde partij op baan 9 in actie tegen de Canadees Gabriel Diallo.

De Italiaanse nummer 1 van de wereld Jannik Sinner speelt donderdag de tweede partij op Court Philippe-Chatrier tegen Richard Gasquet. De 38-jarige Fransman stopt na het toernooi van Roland Garros met zijn tennisloopbaan.