Bijna 160 doden door aardverschuivingen in Ethiopië

ADDIS ABEBA (ANP/RTR/AFP) - Het dodental na twee aardverschuivingen in het zuiden van Ethiopië is opgelopen naar 157, meldt een regeringsfunctionaris. Eerder was al duidelijk geworden dat tientallen mensen waren overleden.

De aardverschuivingen vonden na hevige regenval plaats in het gebied Gofa, ongeveer 450 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Addis Abeba. Bij de tweede aardverschuiving kwamen mensen om die ter plaatse waren gekomen na de eerste aardverschuiving. Onder de slachtoffers zijn vrouwen, kinderen en lokale politieagenten.

Er wordt rekening gehouden met een verdere stijging van het dodental. De zoektocht naar slachtoffers gaat door en er zijn lichamen die nog geborgen moeten worden, meldt het hoofd van de rampenbestrijdingsdienst. Reddingswerkers werken volgens hem in een gebied dat "erg uitdagend" is.