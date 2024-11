UNIFIL beschuldigt Israël van aanval op zijn posten in Libanon

BEIROET (ANP/DPA) - De VN-vredesmissie in Libanon (UNIFIL) heeft het Israëlische leger vrijdag beschuldigd van "opzettelijke en directe vernietiging" van zijn eigendommen. Volgens UNIFIL hebben twee graafmachines en een bulldozer van het Israëlische leger donderdag een deel van een hek en een betonnen constructie in een UNIFIL-post in het grensgebied van Ras Naqoura vernietigd.

De vredesmissie noemt het incident een "flagrante schending" van het internationaal recht. Het "incident, net als zeven andere soortgelijke incidenten, is geen kwestie van vredeshandhavers die in het kruisvuur terechtkomen, maar van opzettelijke en directe acties van het Israëlische leger", schrijft UNIFIL op X.

Donderdag meldde UNIFIL dat vijf vredeshandhavers lichtgewond waren geraakt bij een Israëlische droneaanval in Sidon in Zuid-Libanon.