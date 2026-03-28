Premier Irak veroordeelt aanval op woning Koerdische president

BAGHDAD (ANP/RTR/AFP) - De premier van Irak, Mohammed Shia al-Sudani, veroordeelt de aanslag op zijn Koerdische collega Nechirvan Barzani, president van de Koerdische Autonome Regio in Noord-Irak. Al-Sudani wil een gezamenlijk Iraaks-Koerdisch onderzoeksteam samenstellen dat uitzoekt wie achter de aanval zat.

De premier heeft met zijn Koerdische collega over de telefoon gesproken. Hoeveel schade er is aangericht bij de droneaanval op de woning van Barzani, is niet duidelijk. Sinds de oorlog in Iran nemen ook in Irak de spanningen toe. Daarbij komt het tot gewelddadige confrontaties met pro-Iraanse groeperingen en milities.

Ook het geweld in Noord-Irak neemt toe. Bij een raketaanval op een basis van de Popular Mobilisation Forces (PMF), een verzameling milities die formeel onder het Irakese leger vallen, is zaterdag een dode gevallen, melden bronnen aan persbureau AFP.