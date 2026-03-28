Open Huizen Dag trekt 52.000 bezoekers, meer dan vorige keer

UTRECHT (ANP) - Ongeveer 52.000 mensen hebben zaterdag een koopwoning bezichtigd tijdens de Open Huizen Dag van makelaarsorganisatie NVM. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in oktober. Toen bekeken 45.000 mensen een huis.

De deelnemers brachten een bezoek aan ongeveer 8900 woningen die opengesteld waren voor de kijkdag. Daarmee deed 18 procent van de woningen die via Funda beschikbaar zijn mee aan de openhuizendag. Een jaar geleden, bij de vorige voorjaarseditie, ging het om 42.000 kijkers en 6100 te koop staande woningen.

"Zowel het aantal deelnemers als bezoekers zit daarmee stevig in de lift", aldus Benedikte Zijlstra, makelaar en bestuurslid van NVM-Wonen. Zij ziet meer aanbod, maar de markt blijft stevig geprijsd, vooral in en rond de Randstad.

Wat betreft deelnemende woningen lopen de grote steden voorop. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag voeren de lijst aan, mede door de verkoop van voormalige huurwoningen. Gevolgd door steden als Eindhoven, Arnhem en Enschede. Bij de woningen ging het om ruim 6000 woonhuizen en bijna 2900 appartementen.