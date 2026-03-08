ECONOMIE
Premier Jetten bij Zelensky, ruzie met Orbán hoog op agenda

Samenleving
door anp
zondag, 08 maart 2026 om 9:48
anp080326071 1
KYIV (ANP) - Minister-president Rob Jetten is zondag in Oekraïne. De hoogoplopende ruzie die dat land heeft met EU-lidstaat Hongarije is een van de belangrijkste gespreksonderwerpen voor Jetten in zijn overleg met president Volodymyr Zelensky, zei de premier in de trein naar Kyiv.
Voor Jetten is het zijn tweede buitenlandse reis, na Brussel. Door zo na zijn aantreden snel te gaan, wil hij onderstrepen dat het nieuwe kabinet de nauwe samenwerking wil voortzetten. Vorig weekend waren ministers Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken) en Dilan Yeşilgöz (Defensie) ook al in Kyiv.
