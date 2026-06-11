Premier Jetten: ongeluk in Zeeland 'overschaduwt vandaag alles'

DEN HAAG (ANP) - "Het afschuwelijke en heftige nieuws uit Zeeland overschaduwt vandaag alles." Dat laat minister-president Rob Jetten via X weten in een reactie op het ernstige ongeval nabij het Zeeuwse Vogelwaarde waarbij drie mensen donderdagmiddag overleden. "Wat een hoogtepunt moet zijn voor elk kind en elke basisschool, het schoolkamp, eindigt in een nachtmerrie."

Aan het begin van de middag kwam een personenauto op de N290 in botsing met een groep van veertien fietsende kinderen en twee begeleiders tijdens hun schoolkamp. De precieze toedracht van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie meldt dat een persoon is aangehouden en roept eventuele getuigen op zich te melden.

Jetten: "Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers, de gewonden en hun dierbaren. Ik wens ze allemaal heel veel sterkte toe. Nederland leeft met hen mee."