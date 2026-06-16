The Guardian over onze avondvierdaagse: "Verklaart waarom Nederlandse kinderen zo gelukkig en gezond zijn"

Terwijl in Nederland honderdduizenden kinderen deze weken hun wandelschoenen aantrekken voor de Avondvierdaagse, kijkt ook het buitenland met bewondering naar ons oer-Hollandse fenomeen. In een uitgebreid artikel beschrijft de Britse krant The Guardian hoe een traditie die voor Nederlanders bijna vanzelfsprekend voelt, eigenlijk iets heel bijzonders is.

Regen? Geen probleem. Donkere wolken? Ook niet. In Amsterdam zag journalist Hannah Docter-Loeb hoe honderden kinderen, ouders en vrijwilligers gewoon op pad gingen, ondanks een avond vol buien en onweer. Gewapend met regenjassen, goede moed en soms een traditionele sinaasappel met pepermunt, liepen ze vijf of tien kilometer door hun eigen buurt. Niet om te winnen, maar om samen iets te beleven. En precies daar zit volgens de Britse observator de magie van de Avondvierdaagse.

Een typisch Nederlandse hobby

Nederland kent zo'n 700 Avondvierdaagse-evenementen, verspreid over steden, dorpen en wijken. Jaarlijks doen ongeveer een half miljoen mensen mee. Kinderen lopen vier avonden achter elkaar dezelfde afstand en ontvangen aan het einde een medaille als beloning voor hun doorzettingsvermogen (en onderweg een hele berg snoep).

Voor ons voelt dat misschien heel normaal, maar internationaal is het opmerkelijk. Vrijwilligers die routes uitzetten, bloemisten die bloemen schenken, ouders die meelopen en complete buurten die zich inzetten voor een wandelweek: het is een vorm van gemeenschapszin die je niet overal tegenkomt.

Gelukkige kinderen

Dat de Avondvierdaagse goed is voor de conditie, zal niemand verbazen. Maar deskundigen wijzen op een veel bredere impact. Kinderen leren dat ze een uitdaging kunnen volbrengen, ook als het regent of als ze eigenlijk liever thuis op de bank zouden zitten.

Volgens onderzoekers helpt zo'n positieve ervaring om bewegen te koppelen aan plezier. Dat is belangrijk voor een gezonde levensstijl op de lange termijn.

Maar misschien nog wel belangrijker zijn de sociale voordelen. Vriendjes lopen naast elkaar, ouders hebben eindelijk eens tijd voor een langer gesprek en scholen veranderen tijdelijk in hechte wandelgemeenschappen. Waar ouders elkaar normaal gesproken slechts vluchtig ontmoeten op het schoolplein, wandelen ze nu kilometers samen op.

Het is geen toeval dat Nederlandse kinderen al jaren tot de gelukkigste ter wereld behoren. In recente internationale onderzoeken scoort Nederland opnieuw bijzonder hoog op welzijn en mentale gezondheid van kinderen. Sterke sociale relaties spelen daarbij een belangrijke rol. De Avondvierdaagse lijkt daar een prachtige weerspiegeling van.