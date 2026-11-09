Premier Jetten slaat klimaattop over, belastingplan gaat voor

ANTALYA (ANP) - Premier Rob Jetten gaat toch niet naar de klimaattop in het Turkse Antalya. Hij was dat wel van plan, maar de binnenlandse politiek gaat voor: zijn woordvoerder laat weten dat hij in Nederland blijft "om te zorgen dat het belastingplan draagvlak vindt in de Tweede Kamer".

Voor Jetten zijn klimaatverandering en klimaatbeleid altijd belangrijke onderwerpen geweest. Zijn woordvoerder verwijst naar een uitspraak van de premier van vorige week: "Ik zal zijn daar waar ik nodig ben."