Plasklachten na je vijftigste? Dit zeggen ze wel én niet over prostaatkanker

Prostaatkanker is in Nederland de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. Elk jaar krijgen ongeveer 16.000 mannen de diagnose. Toch merken de meesten niets. De ziekte groeit meestal langzaam en geeft vaak geen klachten.

Wat je wél kunt merken

Klachten ontstaan vooral als een tumor verder is gegroeid. Denk aan:

vaak kleine beetjes plassen

moeite met plassen of een minder krachtige straal

nadruppelen

pijn of een brandend gevoel bij het plassen

bloed in de urine of in het sperma

Meestal iets anders

Precies dezelfde klachten komen ook voor bij een goedaardig vergrote prostaat. Die groeit bij de meeste mannen na hun dertigste langzaam. Hoe ouder je wordt, hoe vaker dat klachten geeft. Meestal zijn ze onschuldig.

Wie wat slechter plast, hoeft dus niet meteen het ergste te vrezen. Andersom geldt ook: wie prima plast, kan toch prostaatkanker hebben.

Pijn in botten of rug

Soms wordt prostaatkanker pas ontdekt door klachten van uitzaaiingen. Prostaatkanker zaait meestal uit naar de botten en de lymfeklieren. Dat kan pijn geven in de botten, de onderbuik of de rug.

Wie loopt meer risico?

Leeftijd is de belangrijkste risicofactor. Een diagnose vóór je vijftigste is zeldzaam.

Erfelijke aanleg kan het risico verhogen.

Leefstijl, zoals roken en overgewicht, speelt mogelijk ook een rol.

De PSA-test: geen simpel ja of nee

Testen kan bovendien leiden tot behandeling van een tumor die nooit klachten had gegeven. Daarbij horen mogelijk blijvende bijwerkingen, zoals urineverlies of erectieproblemen. Weeg dat samen met je huisarts af.

Wanneer naar de huisarts?

Heb je plasklachten, bloed in je urine of sperma, of botpijn die je niet kunt verklaren? Laat het nakijken. Niet omdat het waarschijnlijk kanker is, maar zodat je weet waar je aan toe bent.

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