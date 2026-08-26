Premier Nepal vraagt om eenheid en geduld na overstromingen

KATHMANDU (ANP/AFP) - De Nepalese premier Balendra Shah heeft opgeroepen tot eenheid na de dodelijke overstromingen in zijn land. Hij verzekert het volk dat hulp van de staat onderweg is, maar vraagt ook om geduld zodat de hulpverlening goed op gang kan komen.

"De regering neemt de volledige verantwoordelijkheid voor jullie redding, behandeling, voedsel en onderdak", schrijft Shah in een verklaring. "Tijdens een ramp als deze, moeten we samen sterk staan."

Volgens de politie kwamen zeker 95 mensen om, maar de autoriteiten hadden eerder gezegd dat honderden toeristen vermist waren.

Shah belde na de overstromingen al met zijn ambtgenoot uit buurland India, Narendra Modi. De Indiase premier zei dat zijn land klaarstaat om alle nodige humanitaire hulp te bieden.

De 35-jarige Shah is nu vijf maanden premier. Hij was eerder bekend als de rapper Balen, maar ging in 2022 de politiek in en werd direct de burgemeester van Kathmandu. Hij won de verkiezingen na de grote Gen Z-protesten van vorig jaar.