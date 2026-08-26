Trump bagatelliseert zeldzaam bezoek CIA-baas aan Moskou

WASHINGTON (ANP) - Het zeldzame bezoek van de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA aan Moskou dinsdag had niets te maken met mogelijke Russische plannen om de verdediging van Europa te testen, zegt president Donald Trump. Over de onverwachte visite werd druk gespeculeerd, omdat Amerikaanse inlichtingendiensten volgens meerdere media juist zouden hebben gewaarschuwd dat Rusland op zoiets broedt.

Met plannen voor een Russische speldenprik, een sabotage- of zelfs een gewapende aanval op Europese NAVO-landen heeft het bezoek van John Ratcliffe niets van doen, zei Trump tegen de talkshowpresentator Glenn Beck. De CIA-directeur was volgens de president "op een soort van semi-routine"-bezoek.

"Ik vind het vervelend om mensen teleur te stellen", zei Trump over de gonzende geruchten van de afgelopen dagen. Analisten wezen erop dat CIA-directeuren hoogst zelden Rusland bezoeken. De laatste keer was in 2021, toen met als doel om Rusland te weerhouden van de invasie van Oekraïne.