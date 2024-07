Premier Netanyahu volgens plan naar VS voor overleg met Biden

JERUZALEM (ANP/RTR) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu vliegt maandagmorgen volgens plan naar de Verenigde Staten om een dag later een ontmoeting te hebben met Joe Biden. Dat heeft zijn bureau zondag bevestigd, niet lang nadat de Amerikaanse president verrassend had bekendgemaakt te stoppen met zijn herverkiezingscampagne.

Netanyahu liet eerder weten donderdag een delegatie naar Qatar te sturen in een poging de onderhandelingen met Hamas vlot te trekken. Met welke precieze opdracht de afgevaardigden in het vliegtuig stappen, is niet bekendgemaakt. Tot dusver zijn ondanks alle moeite een staakt-het-vuren in de Gazastrook en vrijlating van de resterende Israëlische gijzelaars in ruil voor Palestijnse gevangenen niet dichterbij gekomen.